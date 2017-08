Seleção de basquete leva susto e bate Colômbia na estreia na Copa América

A seleção brasileira masculina de basquete estreou com uma sofrida vitória na Copa América. Nesta sexta-feira, em Medellín, com bem mais dificuldades do que se imaginava, a renovada equipe dirigida por César Guidetti derrotou a anfitriã Colômbia por 76 a 74.

O triunfo no Coliseo Iván de Bedout na estreia era fundamental, pois apenas o primeiro colocado da chave – Medellín recebe o Grupo A da competição – tem vaga garantida nas semifinais, que será em Córdoba, na Argentina, que já está classificada por ser anfitriã e pode levar o melhor segundo colocado dos três grupos avançar de fase caso também lidere o seu.

Diante da Colômbia, o Brasil ficou o jogo inteiro à frente do placar, mas nunca conseguiu conquistar uma vantagem segura. A equipe, liderada por Bruno Caboclo, fechou o primeiro quarto na frente, por 20 a 17, embora sofresse com a velocidade dos adversários. E manteve a dianteira de três pontos – 36 a 33 – na ida para o intervalo, apoiada no jogo no garrafão com os pivôs Rafael Mineiro e Lucas Mariano, que faziam bom duelo com os colombianos Tello e Trocha.

O cenário não se alterou no restante do confronto, tanto que o Brasil iniciou o último período ganhando por 50 a 48, após perder várias vezes a posse de bola no terceiro quarto. E isso tornou os últimos dez minutos do duelo emocionantes, ainda que cheio de erros das duas equipes, que sofriam com a marcação adversária. E a seleção acabou assegurando a vitória por 76 a 74, com o jogo sendo definido em uma sequência de lances livres.

Léo Meindl se destacou pelo Brasil com 19 pontos e sete rebotes e Fúlvio registrou 14 pontos e seis assistências. Rafael Mineiro anotou 11 pontos, assim como Bruno Caboclo, que também obteve 11 rebotes. Já Tello liderou a Colômbia com 17 pontos e nove rebotes.

No outro jogo do Grupo A nesta sexta-feira, o México derrotou Porto Rico por 69 a 66. E os mexicanos serão os adversários da seleção brasileira neste sábado, a partir das 19h30 (horário de Brasília).