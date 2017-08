Inter bate Paysandu, chega à 6ª vitória seguida e assume a liderança da Série B

Após um início complicado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional parece mesmo ter entrado nos trilhos. Nesta sexta-feira à noite, o time gaúcho bateu o Paysandu por 3 a 2 no Beira-Rio, pela 22.ª rodada, e assumiu a liderança da competição, o que não acontecia desde a primeira rodada.

A sexta vitória seguida levou o time de Guto Ferreira aos 42 pontos, um a mais do que o segundo colocado América-MG, com 41, que empatou sem gols com o Criciúma na abertura da rodada. O Paysandu, com 27 pontos, briga na parte de baixo da tabela. O time paraense ocupa a 14.ª colocação com quatro pontos a mais do que o Santa Cruz, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento e que ainda enfrenta o CRB, no sábado, quando a rodada termina.

O jogo já começou a toda velocidade e, com menos de dois minutos de bola rolando, as equipes passaram perto de balançar as redes. Primeiro, Bergson arriscou da entrada da área e quase surpreendeu o goleiro Danilo Fernandes. Na resposta do Inter, William Pottker cruzou, mas Leandro Damião errou a finalização.

Na próxima chance que teve, aos dez minutos, Damião não perdoou. D’Alessandro fez lançamento longo buscando o atacante que, com dois toques na bola, dominou tirando do zagueiro e encobriu o goleiro para abrir o placar com um golaço.

Aos 35 minutos, o Paysandu respondeu novamente com Bergson e empatou. Rodrigo cobrou falta para a área, o zagueiro Diego Ivo ganhou de cabeça e, no rebote do goleiro, Bergson completou para o fundo do gol.

Apesar do susto, o Inter seguiu melhor e reagiu ainda no primeiro tempo. No último minuto antes do intervalo, a defesa do Paysandu cortou mal e entregou a bola nos pés de D’Alessandro. O meia argentino tocou para Damião que, livre na área, só teve o trabalho de completar para o gol e marcar pela segunda vez na noite.

Na segunda etapa, a superioridade do Inter foi ainda mais flagrante. Sem precisar se lançar ao ataque por já estar em vantagem, o time da casa apenas administrou a vitória sem sustos e ainda conseguiu ampliar. Aos 23 minutos, com mais uma assistência de D’Alessandro, que cobrou escanteio pela direita, Klaus contou com falha na saída do goleiro Marcos Milnezi e cabeceou para marcar o terceiro.

No final, o Paysandu ainda descontou mais uma vez. Ao 39 minutos, Welinton Junior ganhou a disputa pelo alto com Cláudio Winck e cabeceou para dar números finais ao jogo. O time ainda ensaiou uma pressão no final, mas nada mudou.

A Série B terá uma pausa de uma semana, mas o Internacional joga na próxima quarta-feira, às 19h30, pelas quartas de final da Primeira Liga, contra o Atlético-MG, no Beira-Rio. É jogo único para decidir a vaga na semifinal, que deverá ocorrer no domingo.

No dia 9, o Inter visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul pela Série B. O Paysandu só volta a campo em 8 de setembro, quando recebe o América-MG, no Mangueirão, em Belém, pela 23.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 2 PAYSANDU

INTERNACIONAL – Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Charles), Edenílson e DAlessandro; Eduardo Sasha (Camilo), Leandro Damião (Nico López) e William Pottker. Técnico: Guto Ferreira.

PAYSANDU – Marcos Milanezi; Ayrton (Lucas Taylor), Diego Ivo, Fernando Lombardi e Peri; Nando Carandina, Renato Augusto, Rodrigo Andrade (Welinton Junior) e Rodrigo; Bergson (Magno) e Marcão. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS – Leandro Damião, aos 10 e aos 45, e Bergson, aos 35 minutos do primeiro tempo. Klaus, aos 23, e Wellinton Junior, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Grazziani Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Claudio Winck, Victor Cuesta, Rodrigo Dourado, Edenílson e D’Alessandro (Internacional); Peri, Nando Carandina, Rodrigo e Marcão (Paysandu).

RENDA – R$ 778.053.

PÚBLICO – 33.193 pagantes (37.083 total).

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).