O fim de semana na Grande São Paulo deve ser de tempo limpo e céu azul graças a uma massa de ar seco que ganha força sobre o Sudeste, diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não há previsão de chuvas.

O sábado começa com temperaturas próximas de 14ºC e com a névoa úmida característica do amanhecer. A temperatura sobe ao longo do dia, com máxima de 25ºC e céu claro. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade do ar varia entre 90% nas primeiras horas do dia e 35% no meio da tarde.

Para o domingo, o Inmet também prevê tempo firme. A temperatura máxima deve ser de 26ºC e a mínima, de 15ºC, no meio da tarde. A umidade terá níveis mais baixos, chegando a 30% no meio da tarde, segundo a CGE.

No início da próxima semana, o tempo continua semelhante, com poucas nuvens no céu, diz o Inmet. Na segunda, máxima é de 26ºC e a mínima, de 15ºC. Já na terça, o tempo esquenta um pouco mais, com máxima de 27ºC e mínima de 16ºC.