Braços importantes para articulação, fomento e crescimento da região, o comando do Consórcio Intermunicipal e da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC deveriam ter as gestões profissionalizadas, com as figuras do poder público participando apenas com apoio, para obtenção de resultados mais eficientes. Essa é a concepção do novo diretor titular do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), regional Santo André, Norberto Luiz Perrella, eleito em agosto para o mandato 2018/2021.

Em entrevista ao RDtv nesta sexta-feira (25), o empresário, que atualmente exerce o posto de 1º vice diretor, afirmou que as duas entidades tem papel importante para promover ações de articulação, que visam impulsionar o desenvolvimento regional, fato que, na sua visão, não tem ocorrido nos últimos anos.

“A gente entende que essa gestão deve ser profissionalizada. Hoje a direção do Consórcio a cada ano muda. Que trabalho você desenvolve? Você não tem um plano diretor, um trabalho de longo prazo traçado para a região. Acho que isso deveria ser mais bem aproveitado”, afirma e acrescenta que essa é uma discussão na qual gostaria de ter oportunidade de participar junto a entidade regional.

Na oportunidade, o dirigente também disse que o Ciesp desconhece o projeto de instalação do Parque Tecnológico, em Santo André, iniciativa que vem sendo discutida há anos na cidade e região. Sobre essa questão, entende já existir estruturas disponíveis para funcionamento de um Parque no ABC, com a estrutura das escolas do Senai (São Caetano inaugurou nesta sexta-feira (25) a primeira e única do País a ter uma planta modelo da Indústria 4.0) e as universidades.

“Já temos atores que podem trabalhar com esse conceito de Parque Tecnológico. A única coisa que faltaria é a gestão de tudo isso, montar uma governança em cima do que já existe e fazer acontecer”, diz.

Nova gestão

Para a próxima gestão, Perrella tem como foco ampliar a atuação da entidade junto ao poder público, e com isso, espera conseguir levar as demandas do segmento industrial ao conhecimento dos gestores. Também defende a participação na execução do planejamento regional e maior aproximação com as indústrias. “A indústria em qualquer lugar do mundo sempre foi utilizada como vetor de crescimento econômico”.

A mudança de cadeiras ocorrida este ano com os prefeitos eleitos na região foi vista com bons olhos pelo dirigente, pois alega que a receptividade e abertura de diálogo mudou para o lado positivo. Ela pondera que já está há cinco anos na diretoria do Ciesp, no entanto, os integrantes nunca foram recebidos diretamente pelos prefeitos das gestões anteriores.

“Nas gestões atuais, já conseguimos contatos com todos os prefeitos e fomos muito bem recebidos”, afirma, se referindo aos gestores de Mauá (Atila Jacomussi/PSB), Ribeirão Pires (Kiko Teixeira/PSB) e Rio Grande da Serra (Gabriel Maranhão/PSDB), cidades que também abrangem a área de atuação do Ciesp.