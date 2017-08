Coreia do Norte faz lançamento de mísseis no mar da costa leste

O exército da Coreia do Sul disparou vários mísseis no mar da costa leste, no que parece ser o último teste de armas do país, que tem expandido rapidamente seu programa de mísseis nucleares.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse no sábado (horário local) que os projéteis foram disparados de uma área no nordeste do país e voaram cerca de 250 quilômetros.

O Estado-Maior Conjunto disse que os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estavam analisando o lançamento.

O lançamento acontece semanas depois de a Coreia do Norte ter criado um impasse tenso com os EUA ameaçando lançar seus mísseis em Guam.

Pyongyang ainda conduziu testes bem sucedidos de dois mísseis balísticos intercontinentais em julho, que analisyas dizem poder atingir os EUA. (Matheus Maderal, com agências internacionais – matheus.maderal@estadao.com)