Bolsas de NY fecham sem direção definida, mas têm ganho semanal

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida nesta sexta-feira, 25, mas o S&P 500 observou seu primeiro ganho semanal em três semanas, após os discursos dos presidentes dos bancos centrais dos EUA e da zona do euro, Janet Yellen e Mario Draghi, respectivamente.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,14%, aos 21.813,67 pontos; o S&P 500 subiu 0,17%, para 2.443,05 pontos; e o Nasdaq recuou 0,09%, para 6.265,64 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,64%; o S&P ganhou 0,72% e o Nasdaq avançou 0,79%.

No começo da sessão, Yellen disse que economia estava se estabilizando, mas não fez comentários específicos sobre política monetária durante seu discurso na reunião de dirigentes de bancos centrais no simpósio anual de Jackson Hole, em Wyoming. Mais tarde, Draghi disse que a recuperação em economias globais está se firmando, embora “em estágio mais precoce” na Europa e no Japão.

Ainda assim, notícias corporativas continuaram a conduzir os movimentos em setores individuais. As ações de companhias de consumo apresentaram os piores resultados, encerrando a semana em queda de 1%, após balanços desapontadores da J.M. Smucker e da Hormel Foods nesta quinta-feira. Hoje, essas empresas viram seus papéis recuarem 2,20% e 2,34%, respectivamente.

Varejistas de alimentos também sofreram. A General Mills, Kellogg e a Campbell Soup recuaram mais de 3% na semana após a Amazon.com dizer ontem que planeja cortar os preços do mercado Whole Foods após o acordo para comprar a rede. (Com informações da Dow Jones Newswires)