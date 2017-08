De volta aos Grand Slams, Sharapova estreará contra Halep no US Open

De volta aos torneios de Grand Slam, a russa Maria Sharapova não teve sorte no sorteio do US Open, nesta sexta-feira. Convidada da organização, a ex-número 1 do mundo vai estrear direto contra a romena Simona Halep, atual vice-líder do ranking e uma das melhores tenistas da temporada. O quarto e último Grand Slam da temporada vai começar na segunda-feira.

Sharapova não disputa um Slam desde janeiro do ano passado, quando foi flagrada em exame antidoping e foi punida com suspensão de 15 meses. De volta aos torneios, em abril, não ganhou convite de Roland Garros e ficou de fora de Wimbledon por questões físicas. Para o US Open, ganhou o “wild card”, por ser apenas a 147ª do ranking e não ter vaga direta na chave principal.

Diante de si, a russa terá pela frente Simona Halep, que já perdeu três chances neste ano de assumir a liderança do ranking. Se confirmar o favoritismo, a romena só deve encontrar maior dificuldade nas quartas de final, num eventual confronto com a britânica Johanna Konta, semifinalista em Wimbledon.

Assim como aconteceu em Roland Garros e Wimbledon, Halep terá no US Open mais uma chance de alcançar o topo. Ao todo, ela disputa com outras seis rivais a oportunidade de desbancar a checa Karolina Pliskova da posição de número 1 do mundo.

Atual vice-campeã em Nova York, Pliskova estreará contra a polonesa Magda Linette. Nas oitavas de final, poderá ter a francesa Kristina Mladenovic pela frente. Nas quartas, as candidatas são a russa Svetlana Kuznetsova e a polonesa Agnieszka Radwanska. Na semifinal, a ucraniana Elina Svitolina e a alemã Angelique Kerber podem ser as rivais. Halep poderá ser a grande rival numa possível final.

Kerber, atual campeã, vai jogar na primeira rodada contra a japonesa Naomi Osaka. Numa eventual quartas de final, a alemã pode enfrentar Svitolina. A semifinal pode reservar Radwanska e Pliskova.

O quadrante mais disputado da chave feminina terá a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a espanhola Garbiñe Muguruza, a checa Petra Kvitova e a local Venus Williams. Campeã de Wimbledon, a tenista da Espanha pode cruzar com Kvitova nas oitavas de final. Na mesma fase, Wozniacki tem chances de duelar com Venus. Elas podem definir quartas e semifinal, logo na sequência.

Além de Pliskova e Halep, estão na briga pela posição de número 1 do mundo: Muguruza, Svitolina, Wozniacki, Konta, Kuznetsova e Venus. E, enquanto Sharapova reforça a chave, o US Open terá os desfalques da local Serena Williams e da bielo-russa Victoria Azarenka, ambas por motivos familiares. A americana está grávida e Azarenka vive conflito judicial com o pai do seu filho e não pode tirá-lo da Califórnia.

BIA HADDAD – Estreante na chave principal do US Open, a brasileira vai estrear contra a croata Donna Vekic, atual 52ª do ranking. As duas tenistas têm 21 anos e se enfrentaram apenas uma vez no circuito, neste ano, com triunfo de Bia, atual número 1 do Brasil e 71ª do ranking (sua melhor posição da carreira até agora).

Se vencer a primeira no Slam norte-americano, Bia vai encarar na segunda rodada a vencedora do confronto entre a francesa Amandine Hesse, convidada da organização, e a chinesa Shuai Peng.