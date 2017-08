Exposição celebra os 42 anos da revista Vogue

A exposição “100 vezes Vogue – a moda contada a partir de capas inesquecíveis dos 42 anos da revista no Brasil” chega ao Shopping Cidade Jardim neste sábado, 26, e promete trazer uma retrospectiva da moda brasileira atráves das 100 capas mais icônicas da revista, como, por exemplo, a primeira edição da Vogue Brasil, que foi estrelada por Betty Salles (então Monteiro de Carvalho).

A mostra acontece no piso térreo do shopping e estará estruturada em 12 blocos com diferentes temas recorrentes da revista. Entre os temas estão as edições especiais de aniversário, as dedicadas ao Rio de Janeiro e as capas com Gisele Bündchen e com grandes estrelas (brasileiras e internacionais).

Além disso, o espaço homenageará algumas figuras do mercado da moda, como fotógrafos, modelos, stylits e estilistas que marcaram a trajetória da Vogue no Brasil. E ainda contará com uma série de palestras e visitas guiadas.

Serviço:

100 vezes Vogue – a moda contada a partir de capas inesquecíveis dos 42 anos da revista no Brasil

Data: de 26 de agosto a 10 de setembro de 2017

Horários: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h.

Local: piso térreo do Shopping Cidade Jardim – Avenida Magalhães de Castro, 12.000