A concessionária Ecovias, responsável pela administração do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), programou obras e serviços que serão realizados entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, das 8h às 17h e das 21h às 5h, em diferentes trechos e rodovias. Durante os trabalhos, faixas e acostamentos serão temporariamente bloqueados. Os serviços fazem parte das obrigações contratuais estabelecidas com o governo do Estado de São Paulo, sob regulação da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo).

A rodovia Cônego Domênico Rangoni receberá retrorreflexividade horizontal, do km 248 ao km 270, tanto na pista leste quanto na pista oeste, das 21h às 5h. No mesmo trecho será feito o reforço da sinalização horizontal e a implantação de tachas refletivas, nos dois sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h, respectivamente. Juntas de dilatação também receberão serviços, do km 253 ao km 59, sentido Guarujá, das 8h às 5h.

Já na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, a retrorrefletividade horizontal será realizada do km 270 ao km 292, em ambos os sentidos, das 21h às 5h. O mesmo trecho receberá a sinalização horizontal e implantação de tachas refletivas, nos dois sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h, respectivamente. A construção da 3ª faixa terá continuidade na pista leste, do km 277 ao km 278, e na pista oeste, do km 274 ao km 285, sempre das 8h às 17h. Juntas de dilatação também receberão serviços, do km 280 ao km 282, apenas no sentido Cubatão, das 8h às 5h.

A recuperação de viadutos e passarelas será feita do km 43 ao km 54 da rodovia Anchieta, sentido São Paulo, das 8h às 17h. A retrorrefletividade horizontal será reforçada do km 9,7 ao km 65, no sentido Litoral e também no sentido São Paulo, das 21h às 5h. Já os reparos na sinalização horizontal irão do km 9,7 ao km 40, das 21h ás 5h, e do km 54 ao km 65, das 8h às 17h, nos dois sentidos. Também haverá implantação de tachas refletivas, do km 54 ao km 65, nas duas pistas, das 21h às 5h.

Além das obras citadas, serviços de limpeza de placas, varrição mecanizada, poda manual e mecânica, reparo de defensa, cata papel, limpeza de drenagem, manutenção de fibra óptica e reparo e lavagem de barreiras de concreto serão realizadas nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, sem bloqueios de faixa. Caso necessário, as datas e horários das obras podem ser alterados.

Bloqueios

Do dia 28 ao dia 31 de agosto, a pista norte da rodovia dos Imigrantes estará fechada, no trecho de Serra, para passagem de cargas com tamanho superdimensionado. Os bloqueios estão previstos para ocorrer das 23h30 às 5h30. Nesse período, o motorista que seguir em direção a São Paulo deverá fazer o trajeto pela Serra da Anchieta.

Já de 29 a 31 de agosto, a pista sul da via Anchieta será fechada, no trecho de Serra, para obras de manutenção. As intervenções estão previstas para ocorrer das 4h às 17h, período em que a pista norte da via estará com a mão de direção invertida e operando no sentido Litoral. O motorista que seguir em direção a São Paulo deverá utilizar a Serra da Imigrantes.