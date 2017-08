A Prefeitura de Mauá realiza, neste domingo (27/08), um Campeonato de Skate no Parque da Juventude, das 8h às 20h. As inscrições custam R$ 25 e pessoas de qualquer idade podem competir.

O primeiro colocado leva para casa um prêmio em dinheiro (R$ 1 mil) e produtos dos parceiros do evento. O segundo colocado ganhará R$ 300, e o 3°, R$ 200. Também será premiado com R$ 100, o skatista que fizer a melhor manobra.

As inscrições podem ser feitas das 8h às 10h, no dia da competição. O evento terá ainda apresentações musicais com rap, reggae e rock, com shows das 10h às 20h para embalar os competidores. A entrada é gratuita.