Senai é inaugurado em S. Caetano com visão para ‘4ª Revolução Industrial’

“O mundo inteiro já entrou na quarta revolução industrial e esse é o caminho que o Senai também disponibiliza para seus alunos”, foi assim que o presidente da Fiesp (Federação das Industrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, justificou a nova unidade inaugurada em São Caetano, nesta sexta-feira (25). Com foco na área de mecatrônica, a unidade Armando de Arruda Pereira, já conta com 6 mil alunos e tem capacidade para receber o dobro.

“Estamos entrando em uma nova era. Agora acabou aquela história de que o computador é uma máquina burra, a inteligência artificial é um caminho sem volta. Por isso já pensamos da industria 4.0. Estava conversando com um empresário alemão que viu essa unidade e disse que não fica devendo ao que é disponibilizado na Alemanha”, completou Skaf.

Em uma área de 15 mil m², o local conta com um prédio de dois andares que disponibilizam aos alunos equipamentos modernos e tecnologia de ponta. São quatro blocos, equipados com 36 laboratórios, nove salas de aulas e duas oficinas de práticas profissionais, além de um acervo técnico atualizado, quadra poliesportiva e auditório.

A nova unidade sul-são-caetanense tem como foco a área de mecatrônica com os cursos técnicos em Mecatrônica e Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Também é oferecido, em nível superior, o curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Em pós-graduação, os cursos são nas áreas de Automação Industrial; Industria 4.0; Robótica Integrada às células de Manufatura; Gestão de Projetos e da produção; Projeto, Manufatura e Análise de Engenharia Auxiliados por Computador (CAD/CAM/CAE); e Eficiência Energética.

Sistema S

A senadora Marta Suplicy (PMDB/SP), que também acompanhava o evento, defendeu que o modelo de ensino adotado no Senai também seja disponibilizado nas escolas públicas do município. “É algo fantástico. Eu já tinha visitado algumas unidades, mas não tinha uma noção do quanto era bom. Isso é o Brasil, não aquele pouco que tomou conta dos jornais”, disse a peemedebista em referência a crise política.

Para o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), considera que é importante a integração entre os modelos. “São Caetano é um dos berços da industria no Brasil e precisamos ficar mais próximos disso, sem deixar com que a cidade perca o espaço para outras. Iniciamos uma conversa para ver se adotamos o Sistema S”, explicou.