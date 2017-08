Bolsas da Europa fecham em queda após volatilidade com evento do BC dos EUA

Os principais índices acionários da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 25, depois de um dia de volatilidade causada pelo simpósio do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de Kansas em Jackson Hole. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,12%, para 374,07 pontos, devolvendo os ganhos do dia anterior.

O evento começou na noite de quinta-feira e um dos discursos mais aguardados pelos investidores já aconteceu: o da presidente do Fed, Janet Yellen. Como ela evitou falar sobre política monetária e o ritmo de aperto do banco central, o mercado voltou as atenções para o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, que discursa às 16 horas (horário de Brasília). Na segunda-feira, a Europa deve digerir os comentários em Jackson Hole.

O índice DAX, de Frankfurt, fechou em queda de 0,11%, aos 12.167,94 pontos, depois de operar sem direção à espera de Draghi. Depois de Yellen, o dólar acentuou as perdas ante o euro, já que não houve comentários assertivos sobre os juros, o que firmou as bolsas europeias no campo negativo. Em meio à escassez de notícias corporativas, a Deutsche Boerse fechou em alta de 1,26%, com baixo volume de negócios.

Em Londres, o FTSE 100 terminou o dia na cotação mínima, aos 7.401,46 pontos, em queda de 0,08%. Os varejistas tiveram maiores perdas com preocupações sobre uma guerra de preços conforme a Amazon se expande pela Europa. As perdas foram limitadas, no entanto, conforme os preços do petróleo sustentaram ganhos das empresas de energia, enquanto as mineradoras ficaram majoritariamente em alta.

O Ibex 35, de Madri, caiu 0,12%, aos 10.345,30 pontos, com os bancos responsáveis pela maior parte do volume dos negócios. O Banco de Sabadell caiu 0,48% e o Banco Bilbao Vizcaya recuou 0,20%. O Santander fechou estável.

Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,17%, chegando aos 5.104,33 pontos. Credit Agricole, Vallourec e Engie lideraram as perdas: -1,06%, -1,17% e -1,17%, respectivamente. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,58%, para 5.165,92 pontos.

Destoando de seus pares, Milão conseguiu encerrar o dia no campo positivo, avançando 0,08% e chegando aos 21.746,50 pontos. Os bancos, ao contrário do observado em Madri, lideraram os ganhos. O BPM, e o UniCredit subiram 1,51% e 1,37%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.