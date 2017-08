A companhia Citgo informou que decidiu paralisar emergencialmente sua refinaria de petróleo em Corpus Christi, no Texas, por causa do furacão Harvey. A previsão é que o furacão chegue à costa do Texas no fim desta sexta-feira ou no início do sábado.

“O fechamento emergencial foi iniciado por causa das condições do furacão”, afirmou a Citgo em nota à Comissão de Qualidade Ambiental do Texas. A refinaria produz 160 mil barris por dia de petróleo. Fonte: Dow Jones Newswires.