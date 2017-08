A lista de modelos que irá desfilar no Victorias Secret Fashion Show foi divulgada nesta semana e diversas modelos brasileiras entraram para o casting do desfile, que também conta com música ao vivo na passarela. Porém, não foi o caso das veteranas Izabel Goulart e Isabeli Fontana.

Ambas já foram Angels, ou seja, desfilavam com as famosas asas da marca de lingerie – regalia que não é para qualquer menina que entra no time de modelos da grife. Inclusive, Izabel já participou de mais de 10 Victorias Secret Fashion Show e sua primeira vez na passarela da VS foi em 2005.

Quem ficou para representar o Brasil foram as Angels Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Laís Ribeiro, e as modelos Bárbara Fialho, Dani Braga, Bruna Lírio, Gizele Oliveira e Samile Bermannelli – as últimas duas farão sua estreia no desfile.