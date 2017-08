A Prefeitura de São Bernardo e a Caixa Econômica Federal assinaram nesta quinta-feira (24/08) a renovação do contrato no valor de R$ 1,8 milhão, repassados pelo Fundo de Assistência ao Esporte (FAE), para patrocínio das Arenas de Ginástica e Atletismo de São Bernardo, postadas entre as mais modernas da América Latina. A renovação do convênio entre as partes garantirá, até agosto de 2018, a estrutura de excelência disponibilizada aos atletas do alto rendimento, além do aperfeiçoamento do núcleo de esporte de base.

A revalidação do acordo aconteceu em ato na Arena Olímpica São Bernardo, com as presenças do prefeito Orlando Morando; do superintendente regional da Caixa, Gilnei Peroni; e do secretário de Esportes e Lazer, Alex Mognon, além de atletas que utilizam os centros de treinamento, como o ginasta e bicampeão mundial do solo e membro ativo na seleção brasileira, Diego Hypolito, entre outros.

“Essas arenas já são referências de excelência, mas queremos deixa-las mais adequadas e confortáveis. Com essa renovação, garantimos por mais um ano toda a estrutura necessária aos atletas. Nossa gestão também quer transformar nossa Arena Olímpica em um local acessível para a comunidade do entorno e por isso reforçamos a segurança, com a instalação de bases da Guarda Civil Municipal (GCM) no local”, detalhou Morando.

De acordo com os termos do convênio, o valor disponibilizado pela Caixa irá viabilizar a adequação das arenas, atendendo especificações internacionais de qualidade e instalação de equipamentos com certificação Internacional Association of Athletics Federations (IAAF). A medida oferecerá condições plenas para o trabalho das comissões técnicas e atletas, com foco na obtenção de resultados de projeção nacional e internacional.

Na equipe de ginástica que utilizam a arena para treinamento destacam-se os atletas Diego Hipólito e sua irmã, Daniele Hipólito, Caio Souza, último campeão brasileiro individual, e Angélica Cristine Kvieczynski, na categoria rítmica. O local também será destinado ao desenvolvimento de projetos de iniciação, detecção e aprimoramento de talentos esportivos.

“Para nós da Caixa é um orgulho ter esses atletas patrocinados. Sabemos que o momento econômico é difícil e que os patrocínios estão cada vez mais escassos, mas sabemos da importância de valorizar o esporte. Por isso, somos hoje o maior patrocinador do atletismo, ginástica, lutas e basquete do Brasil. Também temos investido no esporte paraolímpico”, destacou o superintendente regional da Caixa.

“Se não fosse essa parceria e o empenho do prefeito em superar esse momento de crise como o que estamos vivendo, não teríamos conseguido renovar esse contrato dentro dos termos necessários. Tenho certeza que com esse convênio vai fazer com que São Bernardo mantenha o padrão de excelência nas modalidades e, mais do que isso, melhorar”, salientou o titular da pasta de Esporte e Lazer.