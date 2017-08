Neste próximo fim de semana começam as quartas-de-final do Campeonato Paulista – Segunda Divisão (equivalente à quarta divisão). Grêmio Mauaense e Esporte Clube (EC) São Bernardo entram em campo para a partida de ida contra Osasco e Taquaritinga. Enquanto isso, na Copa Paulista, São Caetano e Água Santa buscam a manutenção na zona de classificação para a próxima fase.

O primeiro a entrar em campo é o time de Mauá que enfrenta o Osasco, neste sábado (26), no estádio municipal Pedro Benedetti, às 15h. Segundo colocado do Grupo 5 (na segunda fase) e com a oitava melhor campanha entre os classificados, o Mauaense entra em campo para enfrentar o clube de melhor desempenho na segunda etapa do torneio.

No domingo (27), às 15h, quem entra em campo é o EC São Bernardo que fora de casa enfrenta o Taquaritinga. “Em todas as fases, tivemos jogos muito complicados e nessa segunda fase tivemos 14 times com chances de classificar na última rodada, o que mostra um total equilíbrio do campeonato. Deste modo, qualquer adversário resultaria em um jogo complicado. Ganhar fora e perder em casa, nesta fase, não será uma novidade”, disse o presidente do clube, Felipe Cheidde Junior, ao site da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Neste confronto, o gramado será a principal diferença, pois o estádio Taquarão, local da primeira partida tem grama natural, enquanto a volta será no campo sintético do Baetão. “Claro que o gramado sintético traz um pouco de vantagem para nós ao estarmos acostumados, mas fora de casa nós estamos sempre em desvantagem por pegar um gramado natural, e agora vamos pegar uma equipe que quase não perdeu pontos em seus domínios, temos que repetir o que fizemos nas fases anteriores e assim buscar o acesso”, concluiu.

Outros dois jogos marcam o início do mata-mata do Paulistão – Segunda Divisão. No sábado, às 15h30, o União Mogi recebe o São José. E no domingo, às 15h, o Osvaldo Cruz enfrenta o Manthiqueira.

Copa Paulista

Pela 10ª rodada, da primeira fase da Copa Paulista, São Caetano e Água Santa entram em campo neste sábado (26), para tentar a manutenção nas quatro primeiras colocações que vão dar vaga a próxima fase do torneio. O primeiro a entrar em campo é o time de Diadema que vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, às 15h.

Após empatar em casa com o Juventus, na semana passada, e assim subir para o terceiro lugar do Grupo 3, o Netuno terá um confronto direto pela classificação, pois o Peixe é o quinto lugar com 14 pontos, mesma pontuação do Nacional, mas com um saldo de gols pior (5 contra 1) e com um ponto a menos que o clube diademense.

O Azulão, líder da chave, que enfrenta o Taubaté, às 16h, no Anacleto Campanella. Com 18 pontos, o São Caetano enfrenta o penúltimo colocado do grupo com apenas seis pontos, e depois de conseguir uma sonora goleada por 5 a 1 contra a Portuguesa Santista.

O grande destaque do time é o goleador Daniel Bueno, autor de dois gols na última partida. “Ninguém espera por esses momentos, mas ajudar foi sempre a minha intenção, desde quando a diretoria me procurou para defender novamente este clube. Estou muito feliz. Nunca aconteceu isso na minha carreira, de estar entrando e ter a oportunidade de fazer tantos gols. Estou contribuindo para que possamos nos classificar o mais rápido possível”, afirmou.