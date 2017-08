Originalmente com massa doce, aberta e servida com mel, a panqueca norte-americana foi modificada e trazida para o paladar brasileiro no formato fechado e recheado. A massa é similar a do crepe, composta por farinha, leite e ovos com ou sem fermento. Nos países da América do Sul, a panqueca geralmente é prato principal dos almoços, enquanto no local de origem é elemento do café da manhã.

Na região, alguns locais apostam na massa enrolada e recheada para manter a tradição da casa. Exemplo disso é o bar e restaurante Giradino, no Rudge Ramos, em São Bernardo, que trabalha com mais de 30 opções de recheios a R$ 44,90 (para duas pessoas).

O prato convidativo do restaurante é a panqueca salgada à moda da casa, que leva nos ingredientes o famoso peito de peru com molho fiorentina (creme caseiro de espinafre). Para os fãs de panquecas doces, a casa oferece massas recheadas de chocolate, maçã ou pêssego, todas com castanha e chantilly de cobertura.

Também em São Bernardo, o D’Arduini, no bairro Assunção, produz panquecas fechadas com molho de tomate caseiro, a partir de R$ 18, o prato individual. São mais de 15 opções de recheios com disponibilidade para adicionar ingredientes a R$ 2 cada. Os pratos de maior saída são as panquecas de frango com catupiry e queijo. O famoso Beirute com massa de panqueca nos sabores frango desfiado, peito de peru, calabresa e rosbife, a R$ 25, também é boa opção.

A Cantina & Panqueca do Matheus, em São Caetano, serve mais de 30 opções de panqueca à la carte (R$ 22) com opções de massa de crepe suíço, que chama atenção dos visitantes. “Tem gente que vem e compra só a massa e leva para casa, de tão gostosa que é”, diz o proprietário, Ailton Pereira. Entre as novidades do cardápio, estão opções vegetarianas de palmito e espinafre, além da panqueca de carne com legumes ao molho napolitano, com tomate picado, salsinha, ervas e manjericão. (Colaborou Giullia Micali)

Serviço

Giradino – av. Caminho do Mar, 3348, Rudge Ramos, SBC. Tel: 4368-7779.

D’Arduini Panquecas – av.João Firmino, 1599, Assunção, SBC. Tel: 4109-1499.

Cantina & Panqueca do Matheus – rua Mal.Deodoro, 559, Santa Paula, SCS. Tel: 4226-2335.