Alexandre Pires estará no Espaço Win em Sto.André

Nesta sexta-feira (25/08), o cantor Alexandre Pires se apresenta às 20h30, em jantar show no Espaço Win, em Santo André. O sambista, que fez parte do grupo Só Pra Contrariar, volta para carreira solo com a nova turnê. O repertório, que vai desde sambas românticos até sambas animados, traz canções, como Pode Chorar, Domingo às divertidas Sissi, Tira Ela de Mim e Cigano. Em 25 anos de carreira, Alexandre Pires gravou 18 CDs e seis DVDs. Ingressos R$ 250 e R$ 400. Telefone: 4436-7869.