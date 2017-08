Ataque contra mesquita xiita em Cabul deixa 20 mortos no Afeganistão

Pelo menos 20 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um prolongado ataque contra uma mesquita xiita na capital afegã nesta sexta-feira, informaram autoridades locais. Segundo elas, os quatro autores do ataque morreram.

Dois dos agressores detonaram os explosivos que levaram e outros dois foram mortos pelas forças de segurança, afirmou o oficial de polícia Mohammed Sadique Muradi. Segundo ele, os mortos e feridos foram retirados e não se sabe ainda o número exato de vítimas. Já um funcionário do hospital disse mais tarde que 20 pessoas morreram.

O braço afegão do Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. A agência de notícias Aamaq, ligada ao Estado Islâmico, colocou em seu site na internet uma mensagem afirmando isso, enquanto o ataque ocorria.

Os homens armados atacaram a mesquita durante a oração da manhã e provocaram uma explosão que matou um guarda na entrada do templo, segundo funcionários. O clérigo que liderava o serviço religioso também foi assassinado, segundo as informações iniciais.

As forças de segurança afegãs foram rapidamente para a área no norte da cidade e cercaram a mesquita. O local estava lotado de fiéis para as orações da sexta-feira, o dia mais importante para a semana muçulmana.

As mesquitas xiitas do Afeganistão têm sido alvo em vários ataques nas últimas semanas. No mês passado, 32 pessoas morreram após um ataque em Herat, no oeste do país. O Estado Islâmico reivindicou o atentado e prometeu perpetrar mais ataques contra a minoria xiita afegã.

Além disso, quatro soldados morreram no Afeganistão em um ataque do Taleban em um posto de controle da província de Kandahar, no sul do país, disse um funcionário. Fonte: Associated Press.