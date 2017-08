Cascas de amendoim, fones de ouvido, plástico, isopor, barro, pregadores e cordões de lã são alguns dos materiais que compõem a exposição Crua – Retratos da Crueldade Humana, do artista plástico Roberto Otaviano, destaque do Terminal Metropolitano de Santo André até o dia 4 de setembro. A mostra, aberta à população, foi idealizada para marcar os 20 anos do Arte nos Terminais, programa da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), que incentiva a cultura, arte e lazer aos usuários do transporte público.

Sem assinatura nas telas para causar impacto e reflexão ao visitante, as 43 obras do pernambucano Roberto Otaviano – participante do projeto desde 2006 – retratam algumas faces de crueldade que o homem é capaz de cometer contra si próprio e os atos que o impedem de viver em um mundo de paz. “A ideia da exposição partiu das crueldades que fazemos conosco, com o próximo, com o planeta e a perda de oportunidade que temos de nos relacionar”, diz o artista.

O escudo da paz, como denominou um dos visitantes da exposição, é um exemplo de uma das crueldades destacadas em forma de arte. A escultura verde arredondada formada por armas de brinquedo, expressa a violência que assola todo o mundo. “Quantas pessoas deixam de amar por estar matando ou fogem por medo de enfrentar a realidade e acabam se mutilando? Por essas e outras propostas, deixo a reflexão…”, relata. Em um dos quadros, o artista usou lápis, pregadores de roupa e peças de dominó. Em outra obra a composição utiliza comprimidos para dizer que o mundo depende das drogas para a sociedade se manter viva.

Roberto conta que a coleção exigiu um profundo trabalho de pesquisa para conseguir reproduzir cada uma das crueldades, mas a identificação e o significado ficam por conta do público. “Por este motivo, não utilizo legendas ou assinatura na produção”, afirma.

Com vestes de muçulmano, Roberto Otaviano diz ter atingido a proposta de chamar atenção do público que passa pelo terminal para conhecer e viajar nas obras, feitas a partir de objetos descartados, que para o artista é importante matéria-prima para exercitar a arte da transformação. “Gosto de transformar tudo aquilo que não é útil para as pessoas e, através de cores e movimento, gerar reflexões e viagens”, diz.

Além de conhecer a arte recriada, passageiros e visitantes podem ter informações das obras e dos materiais utilizados na construção dos objetos artísticos, como no monumento criado com armas de brinquedo que denunciam o aumento da violência no Brasil. Um caderno de recados, com sugestões, críticas e pontos de vista sobre as obras, está instalado no corredor da exposição para que os espectadores possam deixar registros das reflexões sobre as obras.

Exposições

Essa não é a primeira exposição de Roberto Otaviano no ABC. Somente em Santo André, onde passam 90 mil pessoas por dia no Terminal, de acordo com a EMTU, outras duas exposições foram retratadas pelo autor, uma delas a mostra Imperfeição, realizada em 2006, que trouxe o lixo transformado em arte com objetos descartados. Outra exposição foi Respiração Artificial, apresentada em 2012, que exibiu o reaproveitamento de componentes de cigarro, plásticos e bitucas, em que o artista chamou atenção para os males causados à saúde provenientes do uso do tabaco.

O artista plástico Roberto Otaviano vive em São Paulo desde a década de 1990. Se aprofundou mais nas artes plásticas e se define como artista visceral que gosta de utilizar suas obras para aproximar e criar reflexões nas pessoas.

Além desta exposição, apresentações musicais, exposições e jogos fazem parte da programação de 20 anos do Arte nos Terminais, e passarão pelos terminais de Cotia, São Mateus e Jabaquara, em São Paulo, e pelo Terminal Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas. (Colaborou Amanda Lemos)