A disputa pelo comércio varejista em Diadema continua acirrada. Depois das redes Spani e o Assaí fincarem bandeiras com o sistema atacarejo, o Grupo Bem Barato, que já possui um supermercado no jardim Inamar, se prepara para aumentar a presença na cidade em 2018, com a inauguração de um shopping e um supermercado também com atacarejo, no bairro Serraria (estrada do Rufino, 735).

A empresa, que nasceu em Diadema nos anos 1970, apenas como um açougue e tem oito unidades entre o ABC e a Capital, encomendou pesquisa ao Instituto Geofusion, que apontou forte potencial de consumo no bairro.

Entre outros fatores o estudo revelou que o projeto está num raio de 5 minutos que concentra 115 mil pessoas e de 10 minutos com 392 mil pessoas, e estas respondem por um potencial de consumo anual de R$ 395 milhões. “Estaremos na maior densidade demográfica de Diadema, que tem 600 mil habitantes”, comenta Marcos Farias, gerente de Marketing do grupo, que não revela o valor do investimento.

No Inamar, a parte estrutural das obras está 70% pronta e a ideia dar início às instalações das lojas em janeiro. Ao todo são 16 mil m² de terreno, do próprio grupo, com 14 mil m² de área bruta locável (ABL). Deste total, 5 mil m² serão para abrigar o supermercado Bem Barato, a maior loja do grupo em área de vendas (a média é de 4 mil m²), que focará no consumidor final e no comerciante que precisa de volume e preço durante as compras. O supermercado será também a quarta unidade a atuar pelo sistema atacarejo e funcionará como uma das importantes âncoras do Shopping Diadema, ao lado de mais 23 lojas no térreo.

Segundo centro de compras na cidade depois do Praça da Moça, o shopping, o primeiro do grupo, terá ao todo 105 lojas – de 25 m² a 1 mil m² de área -, que incluem quatro salas de cinema, espaço PlayKids e uma academia de ginástica, além do supermercado e mais três âncoras, dos setores de vestuário e eletrônicos, já em fase adiantada de negociação. A comercialização começou há 20 dias e é feita pela empresa Ablsam.

As operações do shopping, voltado aos públicos B e C, estarão distribuídas em mais três pisos, sendo o primeiro com praça de alimentação. Quando estiver em funcionamento todo o empreendimento deve gerar 1,7 mil empregos diretos e 3 mil indiretos. Numa área de 9 mil m², o shopping oferecerá, ainda, 750 vagas de estacionamento e outras comodidades. A expectativa é inaugurar o empreendimento muito antes do final de 2018. “A tempo de aproveitar a melhor época de vendas, que é o Natal”, comenta Farias.