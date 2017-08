Os moradores e comerciantes da travessa Ricardo Veronezi, no bairro Humaitá, em Santo André, têm sofrido com a falta de organização e sinalização de trânsito no local. Durante o dia, carros ficam estacionados dos dois lados da via, o que atrapalha a passagem, bastante estreita e de mão dupla. Como se não bastasse, clientes do posto Ipiranga usam a travessa para voltar para a avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, o que compromete o trânsito.

A Ricardo Veronezi é uma travessa sem saída e abriga residências, oficina mecânica, lava-rápido, posto de combustível e marmoraria. Segundo os moradores, clientes e funcionários desses estabelecimentos estacionam na via e é quando começa a confusão. “Quando você desce tem carro parado dos dois lados, aí quem tenta subir não consegue, porque os carros que saem do posto para pegar a avenida de volta invadem a rua e travam tudo, é um rolo danado”, conta Vandersi dos Santos, morador aposentado.

Iluty Silva Marques, que reside no número 21, conta que os caminhões de coleta de lixo enfrentam muita dificuldade ao trafegar pela via. Outro problema é que os motoristas sobem com os carros na sua calçada quando saem do posto. “Minha calçada é alta e eles conseguem quebrar”, diz a munícipe.

Maria Lorençoni dos Santos, moradora no número 147, conta que já sofreu uma colisão com o carro quando saia de casa. “O farol estava aberto pra mim, então eu avancei. Foi quando um carro saiu do posto e bateu no meu carro porque o motorista não viu que eu estava descendo”, relata. “É errado fazerem um cruzamento numa rua sem saída. É difícil pra gente manobrar”, comenta.

Tertuliano Cardoso afirma que frequentemente vê colisões no portão de casa e está cansado de ver brigas e batidas em virtude da falta de organização. “Os carros chegam a encostar no meu portão para manobrar aqui na rua, de tão apertada que fica por causa dos carros estacionados”, conta o aposentado.

Em julho, os moradores realizaram abaixo-assinado para pedir melhoramentos no trânsito local. De acordo com o grupo, ainda não houve qualquer esclarecimento ou iniciativa por parte do Departamento de Trânsito.

Resposta

Em nota, a Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) esclarece que a travessa Ricardo Veronezi é via sem saída, portanto o trafego é em mão dupla e não há como fazer alteração. Quanto ao desrespeito dos motoristas, uma equipe de fiscalização será enviada ao local para verificar as condições de sinalização. As demandas de fiscalização devem ser encaminhadas à central de monitoramento, pelo telefone 0800-770 3194, que funciona 24 horas. (Colaborou Raíssa Ribeiro)