Bovespa sobe enquanto mercados aguardam discurso de presidente do BC dos EUA

Pelo quarto dia seguido, a Bovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 25. O bom humor com o ímpeto privatizador do governo sob a perspectiva do fim de subsídios implícitos justifica a valorização do Ibovespa. O exterior colabora nesse início de pregão, ainda que a atenção global esteja concentrada no encontro de autoridades monetárias em Jackson Hole, nos EUA.

Assim como no exterior, os agentes dos mercados domésticos aguardam novidades do encontro em Jackson Hole. A presidente do BC americano, Janet Yellen, discursa às 11 horas e Mario Draghi, presidente do BC europeu, às 16 horas.

O Índice Bovespa sobe 0,30% aos 71.343 pontos às 10h24 com o apoio de todas as blue chips, assim como das ações da Eletrobras – as estrelas da semana.

Na máxima, o Ibovespa marcou 71.506 pontos (+0,52%), o mais alto patamar desde 13 de janeiro de 2011, quando marcou durante o pregão 71.923 pontos. O petróleo e as bolsas na Europa estão em alta e favorecem a valorização no mercado brasileiro. Às 10h30, Dow Jones e S&P500 confirmaram o sinal positivo dos índices acionários futuros e abriram em alta.

As ações PNB e ON da Eletrobras seguem em trajetória de alta. Nesta sexta, o avanço da PNB está em 1,52% e da ON em 1,89%. Em uma semana, a valorização acumulada da ON é de 45,49% e da PNB, de 26,48%, ao considerar o pregão desta sexta, em andamento.

Um destaque de alta nesse início de pregão é a Usiminas. A PNA abriu em alta e chegou a liderar o grupo de maiores avanços do Ibovespa por alguns minutos. Operadores comentam que continua o processo de reestruturação, com a notícia de que a empresa celebrou um acordo com a Mineração Usiminas S.A. (Musa) para mudar o contrato de fornecimento de minério, reduzindo a fatia que está obrigada a adquirir de 4,0 milhões de toneladas para 2,3 milhões de toneladas anuais.

A empresa também informou que continua as negociações com bancos japoneses e debenturistas para obter autorização para dispensa de realização da oferta de permuta (exchange offer) das notas com vencimento em 2018 da Usiminas Commercial.