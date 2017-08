Falha em escada rolante do Metrô deixa 11 feridos na estação Corinthians-Itaquera

Uma falha em uma das escadas rolantes da estação Corinthians – Itaquera da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo deixou 11 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 25. O acidente aconteceu às 6h45, quando a escada rolante que faz a ligação do terminal de ônibus ao mezanino parou bruscamente e algumas pessoas se desequilibraram e caíram.

O acidente ocorreu em horário de grande fluxo de usuários na estação. De acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, os passageiros tiveram ferimentos leves, foram atendidos e liberados. Ainda de acordo com a assessoria da companhia, a escada rolante ainda permanecia isolada durante a manhã e vai passar por perícia.