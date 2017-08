Com 13 votos contra e apenas seis favoráveis (com uma abstenção), a Câmara de Diadema reprovou na sessão desta quinta-feira (24), o relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) – denominado na Casa como CEI (Comissão Especial de Inquérito) do Esporte. A CPI investigava supostas irregularidades na contratação da Construtora Azyal Construções Civis para a reforma de quatro equipamentos esportivos do município.

O texto final alega que com falta de recursos técnicos e também a diferença de três anos entre as obras de reforma de telhados de quadras e o início da CPI, fez com que a denúncia não fosse esclarecida totalmente. Mas o relator Orlando Vitoriano (PT) afirma que “há sérios indícios de improbidade administrativa” por parte da Prefeitura diademense.

“A municipalidade bem como a empresa contratada não cumpriram totalmente as condições e execução dos serviços consignados no Memorial Descritivo dos Serviços de Manutenção dos Ginásios Esportivos, causando sérios prejuízos à municipalidade”, afirmou Vitoriano em seu relatório.

“Primeiramente, ficou bem claro que não foram encontradas irregularidades sobre essa situação, o próprio relator afirmou isso, então a base votou contra o relatório, não tem segredo nessa história”, disse o líder de governo, Célio Lucas de Almeida, o Célio Boi (PSB), que considera que a investigação foi feita apenas por questões políticas.

Para Orlando Vitoriano, o fato do governo municipal não ter se pronunciado e nem sua base ter se preocupado em protocolar um relatório paralelo sobre a investigação apresenta um “momento difícil” da política. “Estamos perdendo a autonomia entre os poderes. O que aconteceu aqui (em Diadema) também acontece em outras câmaras. Também acontece no Congresso Nacional. Infelizmente é assim que estão funcionando as coisas na política”, afirmou o petista.

Apesar da negativa em plenário, o oposicionista pretende levar o relatório para o Ministério Público (MP). “A Promotoria vai querer ver essa situação, vai querer saber do resultado. Claro que vamos levar isso à frente. Infelizmente não tivemos tempo de fazer da maneira que deveria ser feita esta CEI, mas vamos seguir com o assunto sim”, concluiu.

Essa foi a segunda vez em 15 dias que a Câmara de Diadema reprovou um relatório final de uma CPI. A primeira a sofrer com a rejeição foi a CEI da Educação que investigava a suposta contratação de uma empresa fantasma para a reforma de telhados de várias escolas municipais de educação básica (EMEBs).

As duas comissões foram instauradas em um momento em que a oposição tinha a maioria no Parlamento Municipal – 12 dos 21 vereadores. Mas, atualmente, o governo do prefeito Lauro Michels (PV) garantiu o apoio de 14 dos 21 parlamentares, assim conquistando número suficiente para aprovar qualquer matéria que for enviada a Casa.

O fato ocorreu após o PPS e o DEM, que formam a ‘bancada do Água Santa’, garantirem espaço no primeiro escalão da gestão de Michels.