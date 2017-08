Após negociações com a chamada ‘bancada do Água Santa’, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), finalizou a troca de secretários para garantir a governabilidade. Foi oficializado no último dia 22 o nome de Paulo Henrique Ferreira, o Paulinho Correria (PEN), no comando da Pasta de Esportes e Lazer, no lugar de Manoel José da Silva, o Adelson (PSB). Essa foi a segunda troca, a primeira foi a volta de José Carlos Gonçalves (PPS), no comando da Pasta de Transportes. O acordo garantiu a maioria absoluta do Legislativo para o verde.

Destino

O que não sabe é qual será o destino de Adelson no Poder Executivo de Diadema. Nesta quinta, o socialista visitou a Câmara onde ficou conversando com alguns amigos durante a sessão. Não existe a informação se o socialista será alocado em algum cargo de segundo ou terceiro escalão. O que se sabe é que a Pasta de Esportes e Lazer fica com o comando direto do Água Santa, fato que pode ajudar em uma possível saída do CAD (Clube Atlético Diadema) do município.

Pedido

Foi protocolado na Câmara de Santo André nesta quinta-feira (24) pedido de cassação do mandato do prefeito Paulo Serra (PSDB). O pedido foi feito pelos munícipes João Vicente Moraes Valdes e Luiz Carlos de Oliveira. O motivo é o fechamento de sete unidades de saúde para reforma e revitalização. “Pela moralidade de saúde andreense”, afirmaram no texto entregue no Legislativo.

Errou

Em meio ao ato de apoio a secretária de Saúde de Santo André, Ana Paula Peña Dias, no Paço andreense, nesta quinta-feira (24), o vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB), acabou cometendo uma gafe e levando a todos os manifestantes ao mesmo erro. Ao invés de gritar o nome Ana Paula, o petebista (e os que protestavam) gritaram “Ana Claudia”. A “sorte” é que a chefe da pasta de Saúde não estava presente no momento.

Visita I

O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (PSDB), recebeu a visita de um grupo de vereadores nesta semana, entre eles Akira Auriani (PSB). Até a última semana, a informação era de que a relação entre o tucano e o socialista estava estremecida, inclusive Akira não foi convidado para um almoço que ocorreu na semana passada entre o prefeito e os vereadores, fato que foi ironizado pelo parlamentar.

Visita II

A senadora Marta Suplicy (PMDB/SP) visitará São Caetano nesta sexta-feira (25). A peemedebista participará da inauguração da nova unidade do Senai, no bairro Boa Vista. Essa será a segunda passagem de Marta pela região, na última segunda-feira (21), a senadora visitou o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e segundo o socialista, chegou prometer emendas para o município.

Futuro?

Durante a sessão desta quinta-feira (24), na Câmara de Diadema, o vereador Albino Cardoso (PV), saudou o filho do ex-vereador José Dourado, Nego Dourado, como o futuro vice-presidente do PSDB no município. Lógico que foi uma brincadeira, mas que esconde a vontade do prefeito Lauro Michels (PV), que espera ter seus aliados no comando do tucanato na cidade. Nos bastidores, a disputa é clara entre os grupos de Michels e do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

Abaixo-assinado

Está circulando nos principais grupos de Ribeirão Pires, abaixo-assinado que pede a diminuição do número de vereadores de 17 para 11. Segundo os lideres desse pedido, a redução vai gerar uma economia de R$ 1,5 milhão por ano aos cofres do município. As assinaturas começaram a ser colhidas no dia 22 de agosto, até o fechamento desta edição apenas 106 pessoas assinaram o pedido.

RDtv

O deputado estadual Teonílio Barba (PT) será o entrevistado nesta sexta-feira (25), do canal RDtv. O petista fará um resumo do seu mandato e de seus futuros projetos. O bate-papo será transmitido ao vivo pelo facebook.com/jornalreporterdiario, a partir das 16h.