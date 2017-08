Senadores do PSB divulgam nota de repúdio contra privatização da Eletrobras

Senadores do PSB consideram que a privatização da Eletrobras vai “desmontar o modelo elétrico brasileiro, promover um encarecimento brutal das tarifas e tirar a competitividade brasileira em vários setores eletro intensivos”. Em nota, divulgada nesta quinta-feira, 24, Lídice da Mata (BA), João Capiberibe (AP) e Antonio Carlos Valadares (SE) afirmam que a decisão é “mais uma iniciativa equivocada do governo de Michel Temer, que afronta os interesses nacionais e a soberania de nosso País”.

“A Eletrobras, que está sendo oferecida por R$ 20 bilhões ao “mercado”, exigiu investimentos calculados em R$ 400 bilhões do povo brasileiro, desde 1953″, diz o texto dos parlamentares. Para eles, é incorreta a comparação feita pelo governo com processos adotados na Vale e Embraer, pois defendem que a Eletrobras é uma empresa “tão estratégica quanto a Petrobras”. “Vale e Embraer são empresas que disputam mercados. A Eletrobras é uma concessionária de serviços públicos essenciais, estratégica para o País.”

Na segunda-feira, 21, o governo anunciou que pretende privatizar a Eletrobrás, estatal do setor elétrico que controla empresas como Furnas e Chesf. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a União permanecerá como acionista da companhia e receberá dividendos. Também manterá poder de veto na administração, preservando decisões consideradas estratégicas pelo governo no setor. O valor de mercado da Eletrobras na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) é de cerca de R$ 20 bilhões.