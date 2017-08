Mo Farah deixa as pistas com ouro nos 5.000m na etapa suíça da Diamond League

Dono de quatro medalhas de ouro olímpicas, o britânico Mo Farah encerrou nesta quinta-feira a sua carreira nas pistas com uma emocionante vitória em um duelo que envolveu outros atletas na disputa dos 5.000 metros na etapa de Zurique da Diamond League.

Farah se vingou do etíope Muktar Edris, que o superou no Mundial de Atletismo, e dessa vez terminou na terceira posição em uma prova em que a diferença de tempo entre o primeiro e o quarto colocado foi de apenas 0s13.

A vitória de Farah foi assegurada com o tempo de 13min06s05, com uma vantagem de 0s04 para o norte-americano Paul Chelimo, o segundo colocado, que cravou o mesmo tempo de Edris. Yomif Kejelcha, também da Etiópia, foi o quarto melhor. “Eu tive que lutar nos últimos 200 metros. Eu consegui segurá-los”, celebrou Farah.

Dominante nas provas de 5.000 e 10.000 metros nos últimos anos, Farah, de 34 anos, agora vai se concentrar em provas de longa distância, especialmente nas maratonas, mudando o foco da sua carreira no atletismo.

OUTROS RESULTADOS – Em outro grande desempenho nesta quinta-feira em Zurique, a bareinita Ruth Jebet venceu a disputa dos 3.000 metros com obstáculos com a segunda melhor marca de todos os tempos, com 8min55s29, apenas cerca de 3 segundos mais lenta do que o seu próprio recorde mundial, estabelecido no ano passado em Paris.

Após ficar fora da disputa dos 400m no Mundial, Isaac Makwala, de Botswana, venceu a prova em Zurique com a marca de 43s95, um resultado que teria lhe rendido o ouro em Londres.

O norte-americano Justin Gatlin ficou apenas na quarta posição na prova dos 100 metros, com 10s04, sendo que a disputa foi vencida pelo britânico Chijindu Ujah, com 9s97.

Shaunae Miller-Uibo, das Bahamas, venceu a prova dos 200m em 21s88, sendo 0s12 mais rápida do que a jamaicana e campeã mundial Elaine Thompson. Também campeã mundial, a sul-africana Caster Semenya venceu com facilidade os 800m em 1min55s84. Já o catariano Mutaz Essa Barshim ganhou a disputa do salto em altura, com 2,36 metros.