Arteris recebe homologação para operar 720 quilômetros da Rodovia dos Calçados

A Arteris recebeu homologação para administrar a Rodovia dos Calçados, que corta o Estado de São Paulo de Itaporanga até Franca. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O grupo tem agora 30 dias para compor a nova concessionária e assinar o contrato de 30 anos de concessão, podendo ser prorrogado por mais 30, se autorizado pela Artesp.

O leilão ocorreu em abril, quando a empresa foi vencedora após oferecer ágio de 438% sobre o valor mínimo para a disputa, o maior já ofertado para a concessão de uma rodovia no país. Além do lance de R$ 1,2 bilhão para a primeira parcela e outros R$ 225,5 milhões a serem pagos no ano que vem, estão previstos mais R$ 5 bilhões em investimentos em obras e na operação e manutenção da malha rodoviária.

A Arteris será responsável pela operação em 720 quilômetros de rodovias que atravessam 35 municípios das regiões de Bauru, Franca, Itapeva, Ribeirão Preto, Sorocaba e região central do Estado. Do investimento total, R$ 3,25 bilhões devem ser desembolsados já nos primeiros dez anos de contrato, sendo R$ 1 bilhão destinado às obras principais de ampliação da malha rodoviária e R$ 2,4 bilhões para a restauração e conservação, além de implantação de equipamentos e sistemas.

A concessionária se comprometeu a equipar a rodovia com wi-fi (rede de dados sem fio) ao longo de toda a malha para disponibilizar, em tempo real, informações sobre a situação do trânsito, desvios, condições climáticas e segurança viária. Para maior segurança e fluidez do tráfego, as estradas serão totalmente monitoradas por câmeras inteligentes. Também está prevista a possibilidade de a concessionária adotar tarifas flexíveis, com preços menores nos horários de menor demanda de tráfego, por exemplo.

“Essa prática, além de significar economia no bolso do usuário, pode contribuir decisivamente para melhor equilíbrio de fluxo, retirando uma quantidade considerável de veículos nos horários de pico, atraindo-os para a rodovia naqueles momentos em que há menos tráfego”, diz comunicado da Artesp.

Em junho, a Entrevias Concessionária de Rodovias S/A. Também assinou contrato de concessão de 30 anos para lote Rodovias do Centro Oeste Paulista. A nova empresa foi criada pelo Pátria Investimentos (via Fundo III de Infraestrutura), grupo que apresentou a melhor oferta na licitação realizada no dia 10 de março no valor de R$ 917,2 milhões, com ágio de 130,89% sobre o lance mínimo de R$ 397 milhões relativo à primeira parcela da outorga da concessão. A Entrevias passou a operar 570 quilômetros de rodovias paulistas.