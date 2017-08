Moody’s: TLP eliminaria custos implícitos para governo em empréstimos do BNDES

A agência classificadora de riscos Moody’s divulgou nota nesta quinta-feira, 24, em defesa da Taxa de Longo Prazo (TLP), que foi aprovada simbolicamente hoje pela Câmara e deve seguir para o Senado após as votações de destaques, prevista para terça-feira. Segundo a agência, a TLP “eliminaria os custos implícitos extensos para o governo contidos nos empréstimos subsidiados do BNDES”, tendo em vista a convergência gradual para as taxas de mercado.

Na opinião da agência, a nova taxa proposta para financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) seria mais um passo do banco de fomento rumo a um “mercado mais competitivo” para financiamentos de longo prazo. “A nova precificação encoraja o desenvolvimento dos mercados de capitais locais e estimula o apetite dos bancos privados para empréstimos de longo prazo.”