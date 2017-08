Após desabamento, Hospital dos Servidores do RJ tem área interditada

Uma estrutura do teto do necrotério do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE-RJ), localizado na Gamboa, região central do Rio, desabou por volta das 23h dessa quarta-feira, 23. O prédio fica na parte externa do hospital e foi interditado. Segundo informações de funcionários, um servidor precisou ser retirado pela janela. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil do Rio assinalou que houve “um desabamento parcial de laje” e, em função disso, interditou o local até que sejam realizadas obras de reparo na estrutura do imóvel. Ainda de acordo com o órgão, no local funcionam a câmara mortuária, o núcleo de acolhimento e a hemoterapia.

Em nota, o Núcleo Regional do Rio de Janeiro (Nerj) do Ministério da Saúde informou que “houve uma avaria no forro da varanda” do necrotério. O núcleo declarou ainda que, apesar da interdição no prédio, o atendimento na unidade está normal, com a realização de todas as consultas ambulatoriais, exames e cirurgias programadas.