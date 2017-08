Peixe gigante no Rio Pinheiros inaugura 7ª edição da Virada Sustentável

Um peixe de 30 metros de comprimento e sete de altura foi visto nas águas do Rio Pinheiros por volta das 12h30 desta quinta-feira, dia 24, em São Paulo. Inflável, com corpo azul, barbatanas vermelhas e ferrões amarelos, o ‘Pintado’ gigante foi rebocado até a estação Pinheiros da CPTM por um barco, que também transportava o artista visual Eduardo Srur, idealizador do peixe. A performance inaugura a 7ª edição da Virada Sustentável, em São Paulo, maior festival de sustentabilidade do Brasil com vários eventos espalhados pela cidade para aproximar o público ao tema.

Srur já trata a sustentabilidade em suas obras há muitos anos. São dele intervenções como ‘Pets’, que instalou garrafas infláveis gigantes nas margens de concreto do rio Tietê, em 2008, e ‘Trampolim’, que levou bonecos em tamanho real, acoplados a trampolins azuis instalados nas pontes da capital paulista, como se estivessem prestes a pular no Rio Pinheiros, em 2014. Além do ‘Pintado’ gigante que navega pelas águas do Pinheiros, inspirado em uma espécie que nadava nos rios da capital paulista antes de serem tomados pela poluição, o artista também expôs uma ‘banca de peixes’ feitos de material reciclável, no 2º andar da estação Pinheiros.

Cardume de lixo

Papelão, cones de trânsito e CDs viram corpo e barbatanas. Sacos plásticos e luvas de borracha se tornam caudas. O alumínio recortado de latas de refrigerante é transformado em escama. Tampinhas de metal e pet são os olhos. O cardume de lixo da exposição foi feito com material que é jogado nas margens do Rio Pinheiros, que já não tem peixes de verdade. “Meu ateliê é de frente para o Rio Pinheiros, e eu tenho uma incapacidade de separar arte e vida”, diz Srur. “Essa relação do homem com a natureza sempre existiu, e é dever do artista provocar a reflexão sobre essas relações distorcidas.”

Uma oficina com materiais descartáveis para quem quiser criar seus próprios peixes também, com ajuda de monitores e educadores, está aberta ao público das 10h às 17h até o dia 12 de setembro. O ‘Pintado’ deve boiar entre a ponte Cidade Jardim até o dia 4. Já a Virada Sustentável terá eventos em mais de cem locais na cidade do dia 24 até o domingo, dia 27.