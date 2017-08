Tamy faz show de lançamento do seu novo álbum em SP

A cantora Tamy, que acaba de lançar o quarto disco da carreira, Parador Neptunia, faz show de lançamento do álbum nesta quinta-feira, 24, no Bourbon Street, em São Paulo, com as participações especiais de Silva e César Lacerda. O trabalho reúne composições próprias e obras de artistas uruguaios, misturando congas, MPB, candombe e R&B com sabor nordestino.

O trio que acompanha Tamy, que toca guitarra e violão em algumas músicas, é formado pelos músicos Rodolfo Simor, guitarrista e produtor do disco, Jackson Pinheiro, no contra baixo e Gabriel Ruy, baterista. Músicas como Te Parece, Alice, e Amor de Filha estarão no repertório da apresentação.

SERVIÇO

Local: Bourbon Street

Endereço: Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Bilheteria Bourbon Street: Rua dos Chanés 194 – de 2ªf.a 6ª.f das 9h às 20h, sábado e feriado das 14h às 20h

Fone para reserva: (11) 5095-6100 (Seg. a sexta) das 10h às 18h

Data: 24/08/2017 – quinta-feira

Horário: 21h30

Abertura da casa: 20h

Duração: 70 min. aproximadamente

Couvert Artistico: R$ 50,00

Venda também pela Ingresso rápido – 11 4003 1212 – www.ingressorapido.com.br

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 580 pessoas

Estacionamento/ Valet: R$ 25,00

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado.

Wi-fi – solicitar senha na casa

Homepage: http://www.bourbonstreet.com.br/