A Campanha de Vacinação contra a Raiva em Animais em Diadema, que segue até 25 de agosto, imunizou 12.724 cães e 4.645 gatos contra a doença. Para ampliar esse número e oferecer uma nova oportunidade de proteção aos animais que não receberam a dose, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) montará mais quatro postos de vacinação na próxima terça-feira, 29/08.

A vacina será aplicada nos bairros Parque Real e Nações, das 9h às 12h, e na região Sul e Centro, das 14h às 16h. O CCZ também funcionará como posto fixo de vacinação permanente, de segunda a sexta-feira.

“Decidimos ampliar o período de vacinação porque a procura foi grande em alguns bairros, como o Centro. Entretanto, em outros, em razão do clima, houve pouca adesão. Com isso, é possível oferecer mais uma oportunidade de proteger os cães e gatos contra a raiva”, afirma a médica veterinária e coordenadora do CCZ Diadema, Carla Cruz.

A proteção tem duração de um ano para a doença. A estimativa é vacinar mais de 34 mil animais.

Diadema não registra casos de raiva em cães e gatos desde 1982. A doença é fatal e a transmissão para o homem acontece por mordedura ou arranhadura de mamíferos contaminados pelo vírus. O CCZ orienta que, caso a pessoa seja mordido ou arranhado, deve lavar bem a ferida com água e sabão e procurar o serviço de saúde mais próximo. Também é importante manter o animal agressor por 10 dias em observação.

Posto fixo de vacinação:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Diadema

rua Ipoá, 114 – Jardim Iamberê. Tel.: 0800 77 10 963

Demais postos de vacinação:

25 de agosto de 2017, sexta-feira, das 9h às 16h.

Eldorado. Parque Fernando Vítor Alves de Araújo (Ecológico). av. Nossa Sra. dos Navegantes, 145.

Vila Andreia (AMUHAD). av. Nossa Senhora dos Navegantes com rua Apóstolo Pedro (praça).

Prorrogação de vacinação:

29 de agosto de 2017, terça-feira, das 9h às 12h.

Parque Real (ao lado da UBS). rua Odete Amaral de Oliveira, 129 – Parque Real.

Nações II. Encontro da Rua Colômbia com av. Prestes Maia – Jardim das Nações.

29 de agosto de 2017, terça-feira, das 14h às 16h.

Sítio Joaninha. Rua Nicolas Imparato, s/n – Eldorado (próximo ao ponto final de ônibus).

Centro. Praça Lauro Michels. Encontro das avenidas Antônio Piranga, Fábio Eduardo Ramos Esquível e rua Amélia Eugênia – Centro.