Doria diz que mudou secretário do Meio Ambiente para dar mais ritmo à pasta

O prefeito de São Paulo, João Doria, afirmou há pouco que a demissão do Secretário do Meio Ambiente, o vereador Gilberto Natalini (PSDB), ocorreu pelo desejo do prefeito em dar mais celeridade às questões relacionadas à pasta. “Todos os programas que ele iniciou serão mantidos na prefeitura, mas em um ritmo mais rápido.”

“Quero frisar que não tenho nenhum problema com Natalini. Ele sempre foi um homem muito correto, decente e extremamente participativo”, disse o prefeito, refutando supostos atritos com o ex-secretário. Doria negou que a motivação da demissão fosse um “rearranjo partidário”, como argumentou Natalini nesta semana.

“O programa de manutenção dos parques não avançou no ritmo que desejávamos Tivemos e temos muitas dificuldades para a limpeza e manutenção dos parques públicos. Isso exige não só destreza como capacidade de convencimento do setor privado. Até que os parques sejam cedidos, somos nós que temos que cuidar dos parques”, explicou Doria. O prefeito disse ter certeza de que, ao retomar o mandato na Câmara dos Vereadores, Natalini continuará a fazer a defesa do meio ambiente e ajudar nos projetos da prefeitura.