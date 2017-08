No capítulo desta sexta-feira (25), Sebastião acusa Chalaça de ser cúmplice de Dom João, e Dom Pedro o questiona. Wolfgang pergunta a Greta sobre a morte de seu marido. Chalaça confirma a existência de um filho ilegítimo de Dom João, e Sebastião afirma que ele deve ser o verdadeiro Príncipe Regente do Brasil. Thomas conspira contra Dom Pedro com os políticos na festa. Greta garante a Wolfgang que não matou seu marido. Elvira procura por Hugo na taberna. Hugo revela sua suposta história para Dom Pedro. Leopoldina expulsa Thomas do palácio. Joaquim leva Amália ao palácio. Greta afirma que não deixará Wolfgang contar o que sabe sobre ela para Ferdinando. Licurgo, Germana e Elvira se surpreendem com a notícia de que Hugo é filho de Dom João. Domitila escreve uma carta para Dom Pedro. Germana desconfia quando Elvira diz que se casará com Hugo. Amália chega ao palácio.