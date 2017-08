O grupo Seresteiros de Diadema fará um show no próximo sábado (26/08), às 20h, no Teatro Clara Nunes, em homenagem à cantora Dalva de Oliveira. Se estivesse viva, a artista teria 100 anos, completados em de maio deste ano. Paulista da cidade de Rio Claro, Dalva faleceu no Rio de Janeiro, em 1972, mas continua sendo uma das maiores cantoras do Brasil.

No show A Estrela Dalva, o grupo Seresteiros vai mostrar canções conhecidas do público e que ficaram imortalizadas na voz da artista. Entre elas, Aquece-me Esta Noite, Kalú, Ave Maria no Morro, Bandeira Branca, Olhos Verdes e Máscara Negra. Os ingressos (R$ 20 inteira e R$ 10 meia) devem ser adquiridos no dia do espetáculo, uma hora antes, na bilheteria do teatro Clara Nunes (tel. 4056-3366).

Formado em 2009 por alunos e funcionários da Casa da Música de Diadema, os Seresteiros têm como proposta de trabalho o resgate da Seresta, gênero musical brasileiro. Para manter a tradição viva, o grupo realiza pesquisa de repertório, do clássico ao regional folclórico.

Composto pelos músicos Ester Santos (vocal contralto), Leninha Queiroz (vocal soprano e percussão), Marcel Queiroz (vocal tenor e contrabaixista) e Oscar Nakajima (vocal barítono e violonista), os Seresteiros gravou, em 2011, o CD “Lua Branca” e também já se apresentou no programa Sr. Brasil, comandado por Rolando Boldrin.