Doria: primeiro lote dos leilões, do Pacaembu, será anunciado na semana que vem

O programa de desestatizações da Prefeitura de São Paulo deve ter o primeiro lote, referente ao complexo do Pacaembu, anunciado na semana que vem, conforme explicou o prefeito da capital paulista, João Doria. “Como prometemos, na primeiro semana de setembro terá início o programa de privatizações da Prefeitura. O primeiro lote é o Pacaembu. Temos várias empresas que manifestaram o interesse e agora vamos para a fase decisiva, com apresentação do Pacaembu, modelagem e definição do processo para concessão”, disse.

O próximo ativo a ser negociado, afirmou Doria, será o complexo do Anhembi, dentro do prazo de um mês. “Depois teremos algumas concessões de parques, que serão feitas em conjunto, com um parque mais famoso carregando outros para garantir que tenhamos o maior número de parques concedidos no menor tempo possível”, esclareceu o prefeito, que lembrou que não há como tocar todos os programas de concessão de uma só vez.

Segundo Doria, até o fim do ano, é provável que um “lote robusto” dos 55 programas de concessão já tenha sido concluído, com o restante sendo finalizado no ano que vem.