O período de gestação é considerado como um dos mais importantes na vida da mulher e traz consigo a cada dia, semana e mês, um sentimento diferente. No entanto, o período pode ser incômodo, pois o corpo da mulher passa por diversas mudanças e para isso, a coordenadora de ginecologia e obstetrícia do Hospital e Maternidade São Luiz, unidade São Caetano, Dra Naira Scartezzini elenca oito dicas para manter o corpo saudável na gravidez.

De acordo com a especialista, órgãos como pulmão, estômago e intestinos da mãe podem se comprimir-se com o crescimento do bebê e causar sintomas de desconforto. Confira:

Cólicas reativas: Para evitar sentir cólicas ao longo da gravidez, é indicado evitar beber líquidos no período noturno, beber água regularmente durante o dia, caminhar para estimular os intestinos e evitar alimentos que fermentam como feijão e repolho.

Flatulência: O intestino preso é um incômodo comum durante a gravidez. O primeiro motivo é que, à medida que a barriga cresce, o útero dilata, comprime o intestino e causa prisão de ventre. A dica é ingerir alimentos que contenham fibras, como pão e arroz integral, barrinhas de cereal, verduras e legumes cozidos e evitar pimentas, doces, mostarda e alimentos que estufem e fermentem.

Pele: A modificação da cor da mama assim como manchas pelo corpo, são normais em consequência do hormônio melanotrófico, que age nas células da pigmentação e acelera a melanina. A dica é utilizar protetor solar fator 30 quando a mulher não estiver exposta ao sol e 50 quando for à praia ou passar longos períodos debaixo de dias quentes. Em contrapartida, a oleosidade e acne desaparecem.

Coluna: Para sustentar o peso extra e deixar o corpo em equilíbrio, é essencial que a grávida mantenha a postura natural. A partir do terceiro trimestre, há acentuação da lordose, as pernas ficam mais afastadas e os ombros são jogados para trás. Deve estar atento para boa postura, utilizar sapatos confortáveis e adequados para evitar câimbras e favorecer a circulação além de se exercitar com hidroginásticas.

Inchaço: A progesterona facilita a retenção de água, enquanto o aumento uterino comprime a veia cava (que transporta o sangue venoso do abdômen e dos membros inferiores para o coração). Para evitar estes problemas, é recomendado que a mulher faça caminhadas constantes, use meias compressivas, óleo de amêndoas para hidratar a pele e drenagem linfática.