A 1ª Feira Vegana do Grande ABC acontece neste domingo (27/08), das 10h às 17h, em Santo André. O encontro vai reunir 17 pequenos produtores e a comunidade para estimular o desenvolvimento local, hábitos saudáveis e o contato com produtos livres de ingredientes de origem animal. A feira acontece no espaço Vivências e Convivências da sede do Instituto Acqua (avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos).

Novidades do veganismo também poderão ser encontradas com os expositores de cosméticos, produtos para pets, incensos naturais, kokedama (arranjo de planta feito de musgo) e organites (objetos à base de resina, metal e cristais usados para equilibrar a energia de ambientes e pessoas). Alimentos sem origem animal também poderão ser experimentados: doces, queijos, bolos, hambúrgueres e até refrigerantes serão vendidos direto dos produtores.

Quem circular pela feira vai apreciar duas apresentações musicais do Quadrisax, grupo formado por quatro saxofonistas da região. Os músicos tocarão às 12h, na área externa do Espaço Vivências e Convivências, e às 14h, na área interna.

O evento contará também com uma feijoada vegana, que pode ser adquirida no local por R$ 15. Servida com arroz e uma guarnição de couve mineira refogada, o prato será preparado com legumes tenros, embutidos veganos, feijões preto e azuki e lascas de coco fresco.

Para obter mais informações sobre a 1ª Feira Vegana do Grande ABC, envie um email para eventos@institutoacqua.org.br ou entre em contato pelo telefone (11) 4823-1800.