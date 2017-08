No dia 27 de setembro (quarta-feira), às 19h30, o Senac São Bernardo recebe a 10ª edição do Encontro com Locutores. Este ano, o encontro contará com a participação de Roberto Hais, locutor da Rádio Disney. O evento é gratuito e acontece em diversas unidades do Senac em São Paulo.

Sob a temática Rádio Jovem, a proposta é promover um bate-papo entre profissionais do mercado de locução e discutir as possibilidades de atuação, exigências e diferenciais de cada perfil profissional.

Com cerca de duas horas de duração, a atividade deve abordar questões relativas à análise e debate sobre comunicação em rádio para o público jovem, estilos de rádio jovem, formatos e linguagem, volatilidade e medição de audiência, piloto para rádio, mercado de trabalho e atividade prática de locução.

Mais informações sobre cursos e inscrições para as aulas estão disponíveis no Portal Senac (www.sp.senac.br/sbcampo) ou presencialmente na unidade.

Serviço

Data: 27/9, das 19h30 às 21h30

Local: Senac São Bernardo – Avenida Senador Vergueiro, 400 – São Bernardo

Inscrições: www.sp.senac.br/sbcampo.