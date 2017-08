Importação de aço dos EUA avança 16% em julho, na comparação anual

As importações de aço dos Estados Unidos tiveram crescimento de 16% em julho na comparação com igual mês de 2016, para 2,9 milhões de toneladas, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. A alta nos preços do aço global e as lentas deliberações sobre uma nova rodada de tarifas no setor dos EUA pressionaram as siderúrgicas a enviar mais aço para os EUA em julho que no mês anterior. A maior demanda dos EUA por certas variedades de aço, como os canos usados no setor de petróleo e gás, elevaram o volume importado. Fonte: Dow Jones Newswires.