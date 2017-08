Lagerfeld lança coleção em parceria com marca de roupas para skatistas

Karl Lagerfeld é o diretor criativo de três marcas de luxo (Chanel, Fendi e Karl Lagerfeld) e é considerado um dos mais importantes estilistas contemporâneos. Porém, não é todo mundo que pode pagar por uma peça criada pelo designer.

Por isso, suas colaborações com marcas acessíveis causam tanta expectativa entre os amantes de moda. A última delas foi com a rede de fast fashion brasileira Riachuelo, em 2016. Agora, ele criou uma linha em parceria com a Vans, empresa especializadas em tênis e roupas para skatistas.

Entre os lançamentos, modelos clássicos da marca, como o Old Skool e o Sk8-Hi, camisetas, jaquetas e uma mochila de couro, que promete ser o hit da coleção.

A colaboração entre o Kaiser e a Vans terá preços entre 40 e 300 dólares (R$125 a R$941), e começa a ser vendida no dia 7 de setembro nas lojas e e-commerces da marca e do estilista.