Mauá Plaza Shopping recebe Feira do Livro

O Mauá Plaza Shopping recebe, de 24 de agosto a 30 de setembro, a Feira do Livro da Livraria Nobel, na Praça de Eventos do empreendimento. Mais de 10 mil títulos estarão disponíveis no espaço e a preços acessíveis.

O público que passar pelo evento poderá conferir mais de 10 mil títulos entre clássicos infantis e infanto-juvenis, romances, ficções, quadrinhos, gastronomia, história e outras categorias de R$ 5 a R$ 20.

Serviço

Local: Praça de Eventos, Mauá Plaza Shopping – av. Gov. Mario Covas Júnior, 01 – Centro, Mauá

Data: 24 de agosto a 30 de setembro

Horário: 10h às 22h