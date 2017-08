Alckmin e Duarte Nogueira destacam em vídeo liberação por Temer para aeroporto

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que nesta quarta-feira, 23, admitiu a pretensão de concorrer à Presidência em 2018, participou de um evento a portas fechadas com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto e depois gravou um vídeo ao lado do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, para destacar a liberação de R$ 88 milhões para obras de ampliação do aeroporto da cidade do interior paulista.

“Acabamos de assinar com o presidente Temer, o ministro Mauricio Quintella (Transportes) e o Departamento Aeroviário do Estado de são Paulo (Daesp), o convênio de R$ 88 milhões. Agora, a Daesp vai licitar o projeto para que a gente em seguida possa licitar as obras, tanto do terminal quanto da parte aeroportuária de aviação”, disse o governador tucano ao lado do prefeito que é seu correligionário.

Alckmin e Nogueira deixaram o Palácio do Planalto sem falar com jornalistas. Na quarta, Nogueira integrou uma comitiva de prefeitos do PSDB que se encontrou com o presidente interino do PSDB, Tasso Jereissatti, para manifestar apoio por sua permanência no comando do partido até dezembro, quando acontecerá a Convenção Nacional da sigla. Tasso foi o responsável pelo programa do partido que criticou o “presidencialismo de cooptação”, incluindo o governo Temer.

Alckmin também quer manter Tasso – que o apoia para a eleição de 2018 – no comando do partido. Na quarta, em um vídeo no Twitter, o governador afirmou que quer ser candidato, mas que essa é uma decisão coletiva, inicialmente dentro do partido. “Se você me perguntar se quero ser, eu digo que sim e estou preparado para ser candidato”, disse. “Candidatura a cargo majoritário, como presidente da República, não é uma decisão pessoal. É uma decisão coletiva que começa pelo partido, tem que ouvir as alianças, a sociedade. Este é o bom caminho”, completou.

Ao Broadcast Político, Nogueira minimizou o momento de racha do PSDB, disse que a liberação de recursos para o aeroporto já vinha sido debatida desde o ano passado, e que é preciso deixar “a luta política de lado”. “O bom senso tem que ganhar mais do que quem fica na disputa partidária”, declarou ontem.

Apesar de destacar que o momento é de união, Nogueira afirmou que ele e mais oito prefeitos manifestaram apoio à permanência de Tasso e também decidiram que os prefeitos da sigla devem ter uma atuação mais forte dentro das decisões da executiva do partido. Segundo ele, os prefeitos vão desenvolver um calendário de encontros para poder defender os rumos do partido. “O senso de responsabilidade tem que falar mais alto do que o momento de visível divisão”, destacou.

Nogueira disse que em momentos de crise “é natural que os ânimos se acirrem”, mas que e preciso criar oportunidades para unir o partido com o foco de buscar mais aproximação com a população.

Aeroporto

O prefeito de Ribeirão Preto afirmou que a assinatura feita hoje é uma grande conquista para a cidade e que com os recursos será possível duplicar de 20 mil metros quadrados para 40 mil metros quadrados a área de pátio das aeronaves e o terminal de passageiros passará de 5 mil m2 para 20 mil m2. “A ideia é iniciar as obras no começo do ano que vem com um cronograma de dois anos para a conclusão”, disse.

Dos R$ 88 milhões, o governo federal vai repassar ao município R$ 80 milhões, o restante será responsabilidade do governo paulista. A liberação dos recursos acontecerá de acordo com o cumprimento das etapas previstas no plano de trabalho.

O próximo passo para efetivação da ampliação do aeroporto será a elaboração do projeto por parte do governo do Estado de São Paulo, previsto para ser entregue até dezembro deste ano.

No ano passado, a movimentação no aeroporto Leite Lopes foi de quase um milhão de passageiros. Já no primeiro semestre de 2017 foram mais de 446 mil viajantes, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O aeroporto, administrado pelo governo de São Paulo, é o quarto maior terminal do Estado, atrás apenas de Guarulhos, Congonhas, localizados na capital, e Viracopos (Campinas). ()