O Centro Universitário FEI lançou um curso de extensão em Astronomia, voltado para estudiosos e curiosos sobre o tema. As inscrições vão até 28 de agosto e são direcionadas para o público em geral, sem qualquer pré-requisito.

Com carga horária de 45 horas distribuídas em 18 encontros, o curso abordará questões sobre vida extraterrestre, Big Bang, sistemas planetários e solar e formação de estrelas, com aulas práticas de observação do céu com lunetas e telescópios.

As aulas serão ministradas pelo professor Cássio Barbosa, um dos principais especialistas sobre o assunto no Brasil, mestre em Astrofísica, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e doutor em Astronomia pela Universidade de São Paulo (USP). Além disso, foi um dos fundadores do Clube de Astronomia de Brasília, em 1986, e mantém há dez anos uma coluna semanal sobre o assunto no portal G1. Atualmente, o docente faz parte de comitês científicos dos principais projetos astronômicos do país.

O curso custa cinco parcelas de R$ 220 para alunos FEI e de R$ 250 para público externo. Mais informações e inscrição, acesse www.fei.edu.br.

Serviço

Inscrições: Até 28/08

Carga horária: 45 horas distribuídas em 18 encontros de 2,5 horas

Dias das aulas: às terças e às sextas das 19h10 às 21h50 com intervalo de 10 minutos

Local: Centro Universitário FEI – Av. Humberto de Alencar Castelo branco, 3972 – São Bernardo, São Paulo.