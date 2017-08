Depois de confirmar um documentário sobre o mais recente livro de Gay Talese, “Vouyer”, a Netflix anunciou nesta quinta-feira, 24, mais um documentário original, dessa vez focado na vida da cantora pop Lady Gaga.

“Gaga: Five Foot Two” vai fazer o público “conhecer a mulher por trás de Lady Gaga”, afirma a Netflix em seu comunicado oficial no Facebook. O filme especial deve mostrar os passos da cantora, nascida Stefani Joanne Germanotta, entre a gravação do seu mais recente álbum, Joanne (2016), e a apresentação no Super Bowl 2017.

Em seu Instagram, a própria Lady Gaga está compartilhando com os seguidores alguns trechos do documentário, que mostra depoimentos bem emocionais da cantora – que aparece, inclusive, chorando num dos vídeos.

“Eu estou sozinha todas as noites”, diz a cantora, chorando. “Todas essas pessoas vão partir e eu ficarei sozinha. Eu vou de estar com todo mundo me tocando e falando comigo o dia inteiro à um silêncio total.” A série completa de vídeos está no Instagram de Lady Gaga.

“Gaga: Five Foot Two” tem estreia marcada na Netflix de 190 países, incluindo o Brasil, para o dia 22 de setembro. Antes, o filme estreia no dia 8 de setembro no Toronto Film Festival 2017, com direito a show exclusivo da própria Lady Gaga, que estará na cidade canadense para dois shows da sua turnê “Joanne”.

Na semana seguinte ao festival, Lady Gaga embarca para o Brasil, onde se apresenta na primeira noite de Rock In Rio, em 15 de setembro.