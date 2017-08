Manchester United anuncia renovação do contrato de Ibrahimovic

Ele fica. O midiático centroavante sueco Zlatan Ibrahimovic vai jogar mais uma temporada pelo Manchester United, clube no qual atuou na temporada 2016/17, e usará a camisa de número dez – anteriormente, usava a nove, que agora pertence ao recém-chegado Romelu Lukaku.

No time inglês, Ibrahimovic fez 46 jogos, marcou 28 gols e foi campeão de dois torneios, a Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa. Entretanto, uma lesão nos ligamentos do joelho direito o tirou da reta final da temporada e pode fazê-lo jogar somente em 2018, quando o sueco já terá 36 anos. Por isso, existia dúvida sobre a renovação de contrato do atacante, dissipada pelo time de Manchester.

“Eu estou de volta para terminar o que comecei. Sempre foi a minha e do clube a intenção de que eu ficasse. Não posso esperar para voltar ao campo de Old Trafford, mas sei que antes tenho que tomar o tempo necessário para ter certeza que estou pronto. Tenho trabalhado duro e continuarei a trabalhar para ter certeza que estarei nas melhores condições possíveis para retornar ao gramado”, declarou Ibrahimovic.

Por sua vez, o técnico da equipe, José Mourinho, também demonstrou contentamento pela renovação. “Estamos satisfeitos que Zlatan está no caminho para se recuperar e estamos igualmente satisfeitos em ter a ambição e a experiência dele de volta conosco. Depois da contribuição da última temporada, ele merece nossa confiança e seremos pacientes esperando que retorne. Não tenho dúvidas que será importante na segunda parte da temporada”, afirmou o português.

Ibrahimovic foi revelado pelo Malmo, da Suécia, e tem passagens por Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan e Paris Saint-Germain. O atacante já ajudou seus times a vencerem as principais ligas de Holanda, Itália, Espanha e França, mas nunca foi campeão da Liga dos Campeões.