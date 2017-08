Naufrágio na Bahia deixa pelo menos 5 mortos

O naufrágio de uma embarcação na manhã desta quinta-feira, 24, na Bahia deixou pelo menos cinco mortos. O acidente ocorreu próximo à Ilha de Itaparica, na localidade de Mar Grande. Segundo o comandante Flávio Almeida, do 2º Distrito Naval, 129 pessoas estavam na embarcação. Até às 10h30, ao menos cinco corpos foram resgatados sem vida. Uma das vítimas foi transportada para o Hospital do Subúrbio, em Salvador.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), postaram notas de pesar em suas respectivas contas nas redes sociais. “Todas as forças do Governo do Estado estão mobilizadas para dar assistência e prestar socorro às vítimas. Estou acompanhando pessoalmente esta difícil operação desde cedo e todas as providências foram tomadas imediatamente, com o reforço dos nossos efetivos nas áreas da segurança e da saúde pública”, escreveu o governador.

“Todos os órgãos da Prefeitura estão envolvidos para ajudar nessa hora difícil. Uma equipe de psicólogos e assistentes da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza está no local para prestar atendimento social e psicológico. Também mobilizamos 5 ambulâncias do Samu (2 em Mar Grande e 3 em Salvador) e mais uma “ambulancha” para prestar socorro. As UPAs estão preparadas para atender às vítimas.”, informou ACM Neto.

Pará

O acidente da Bahia foi a segunda ocorrência de naufrágio no Brasil em menos de 48 horas. Na noite de terça-feira, dia 22, outro naufrágio aconteceu no interior do Pará, deixando pelo menos dez mortos e dezenas de desaparecidos. Autoridades do Estado continuam a busca pelas vítimas na manhã desta quinta-feira.