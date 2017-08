Autoridades retomam buscas por desaparecidos de naufrágio no Pará

As buscas por desaparecidos no naufrágio da embarcação “Capitão Ribeiro”, no Pará, foram retomadas na manhã desta quinta-feira, 24, pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Estado e a Secretaria de Estado de Segurança Pública. O acidente ocorreu na noite de terça-feira, 22, no Rio Xingu, entre as cidades de Porto de Moz e Senador José Porfírio, no sudoeste do Estado.

A embarcação saiu de Santarém e tinha como destino final Vitória do Xingu, ambos municípios paraenses. Pelo menos dez pessoas morreram e dentre as vítimas já identificadas havia uma criança de um ano, além de adultos entre 18 e 61 anos. De acordo o proprietário da embarcação, 48 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estavam a bordo.